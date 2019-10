Einbrecher steigen über Gerüst und Fenster in Landesmuseum

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Trier In das Rheinische Landesmuseum in Trier ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. Unbekannte Täter seien auf ein Gerüst geklettert und hätten ein Fenster eingeschlagen, teilte die Polizei mit.

Die Alarmanlage des Museums sei ausgelöst worden. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude, konnte die Einbrecher aber nicht finden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Schadenshöhe sowie zur möglichen Beute liefen am Morgen noch.