Einbruch Einbrecher schockt Bewohnerin - Schlüsselbunde bei Täter

Kaiserslautern · Beim Öffnen ihrer Wohnungstür stand sie plötzlich einem Unbekannten gegenüber: Einen solchen Schockmoment hat eine Frau in Kaiserslautern erlebt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschwand der Einbrecher bei ihrem Eintreffen am Dienstagabend aber sofort wieder.

13.09.2023, 16:05 Uhr

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Als Polizisten am Tatort waren, klopfte es plötzlich an der Tür. Der Einbrecher war unerwartet zurückgekehrt. Die Beamten kontrollierten ihn und stellten mehrere Schlüsselbunde sicher. Woher der 37-Jährige diese hatte und wie er genau in die Wohnung gelangte, wird nun ermittelt. Der Verdächtige müsse sich zudem wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten, hieß es. © dpa-infocom, dpa:230913-99-182873/2

(dpa)