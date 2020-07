Einbrecher klaut Auto und baut Unfall

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Zweibrücken Ein Einbrecher hat in Zweibrücken ein Auto geklaut und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte eine Streife in der Nacht zum Donnerstag auf einem Hotelparkplatz ein fahrerloses Auto mit laufenden Motor und einem frischen Unfallschaden am Heck.

Die Polizei habe daraufhin den 49 Jahre alten Besitzer des Fahrzeugs schlafend in seinem Hotelzimmer angefunden. Schnell sei klar gewesen, dass er Opfer eines Einbruchdiebstahls geworden war.