Einbrecher in Sportlerheim schlägt Zeugen nieder

Enkenbach-Alsenborn Ein Einbrecher in einem Sportlerheim in Enkenbach-Alsenborn hat in der Nacht zum Montag einen Anwohner niedergeschlagen. Der verletzte 36-Jährige sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

