Einbrecher bedrohen Hausbewohnerin mit Schreckschusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Mehlingen Einbrecher haben am Donnerstagvormittag in einem Haus in Mehlingen die Bewohnerin mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die 54-Jährige habe die beiden Täter im Schlafzimmer überrascht, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa