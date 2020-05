Ein Verletzter bei Wohnhausbrand im Westerwald

Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Obererbach Bei einem Wohnhausbrand in Obererbach (Westerwald) ist ein Mann leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Altenkirchen am Sonntag mit. Den Ermittlungen zufolge war das Feuer am frühen Morgen ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa