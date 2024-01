Löscharbeiten Ein Verletzter bei Scheunenbrand

Züsch · Beim Brand einer Scheune in Züsch im Kreis Trier-Saarburg ist in der Silvesternacht ein Bewohner des unmittelbar angrenzenden Hauses verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

01.01.2024 , 10:16 Uhr

Die Brandursache war vorerst unklar. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, ein fehlgeleiteter Böller werde dagegen nicht angenommen, sagte ein Polizeisprecher. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die aus mehreren Orten angerückten Feuerwehren mit insgesamt etwa 50 Einsatzkräften konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Bewohner retteten sich ins Freie. Die Kripo begann vor Ort zu ermitteln. © dpa-infocom, dpa:240101-99-458894/2

(dpa)