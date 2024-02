Feuerwehreinsatz Ein Verletzter bei Brand in Koblenzer Kino

Bei einem Brand in einem Kino in Koblenz ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. „Das Feuer konnte schnell gelöscht werden“, teilte die Feuerwehr mit. Der verletzte Mensch sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ berichtet.