Ludwigshafen Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Ludwigshafen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 36-Jährige war demnach aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto an der Einmündung einer Straße mit einem Wagen zusammengestoßen, der nach links abbiegen wollte. In dem Fahrzeug saßen ein 21-Jähriger und seine 20-jährige Beifahrerin.