Bingen Ein Toter und vier Verletzte - Tatverdächtiger gefasst

Bingen/Mainz · Auf einem Feldweg in Bingen sind bei einem Streit ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Montag einen Tatverdächtigen gefasst. Dieser sei in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin in Mainz.

09.10.2023, 16:02 Uhr

Nach weiteren mutmaßlichen Tätern werde nicht gefahndet. Zum genauen Tathergang konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittler gingen aber von einer Auseinandersetzung vor der Tat aus. Die Opfer hätten Hieb- und Stichverletzungen. Ob es sich bei den Opfern um Männer oder Frauen handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Von den Opfern seien zwei schwer und zwei leicht verletzt worden. Zeugen riefen die Ermittler zum Tatort. Bei den polizeilichen Maßnahmen sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. © dpa-infocom, dpa:231009-99-502355/3

