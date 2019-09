Ein Toter und viele Verletzte bei Feuer in Pflegeheim

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Idar-Oberstein Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist in Rheinland-Pfalz ein Mensch ums Leben gekommen. „21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Feuerwehr rückte am späten Samstagabend mit einem Großaufgebot in Idar-Oberstein an, einer kleinen Stadt östlich von Trier.

