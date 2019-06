Ein Toter und ein Verletzter bei Unfall bei Baufirma

Ein Blaulicht leuchtet an einem Notarzteinsatzfahrzeug. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Saarbrücken Bei einem schweren Unfall auf dem Betriebshof einer Baufirma in Saarbrücken ist der Feuerwehr zufolge ein Mann ums Leben gekommen und ein weiterer schwer verletzt worden. Einer der Arbeiter sei aus etwa zehn Meter Höhe abgestürzt, als er an einem Baustellenkran beschäftigt gewesen sei, teilten die Rettungskräfte der saarländischen Landeshauptstadt am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa