Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

St. Johann Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße 413 bei St. Johann (Kreis Mainz-Bingen) ist am Freitag ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der 59 Jahre alte Fahrer eines Autos fuhr nach dem Ortsausgang in Richtung Sprendlingen aus zunächst unbekannten Gründen auf einen Kabinenroller auf, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Elektrofahrzeug und kam in einem Feld zum Stehen. Der 68-jährige Fahrer starb noch am Ort. Der zweite Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.