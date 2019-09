Ein Toter nach Brand in Wohnhaus in Mendig

Ein Notarztwagen steht in einer Straße in einem Wohngebiet. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Mendig Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, war das Feuer bereits am Mittwoch ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

