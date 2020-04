Ein Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus identifiziert

Die Feuerwehr bekämpft einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Malbergweich. Foto: Steil TV/WSTTV/dpa/Archivbild.

Malbergweich Nach einem Feuer mit zwei Toten in einem Wohnhaus in der Eifel ist nun die Identität einer Leiche geklärt. Es handele sich um einen 52-Jährigen, der in dem Mehrfamilienhaus in Malbergweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zur Miete gewohnt hatte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Identität der zweiten Leiche sei allerdings noch ungeklärt. Auch andere Fragen sind noch offen: Dem Sprecher zufolge ist die Brandursache ebenso unklar wie die Todesursache.