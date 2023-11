Mainz Ein Toter bei Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Mainz · Beim Brand in einer Wohnung in Mainz ist am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer sei im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag.

30.11.2023 , 10:20 Uhr

Feuerwehrleute sind bei einem einem Wohnungsbrand im Einsatz. Foto: -/5VISION.NEWS/dpa

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und entdeckte dabei einen älteren Mann, für den jede Hilfe zu spät kam, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Ob es sich dabei um den Wohnungsinhaber handelte, ist nach Polizeiangaben Teil der Ermittlungen. Den Angaben der Feuerwehr zufolge brannte ein kleines Feuer mit großer Rauchentwicklung, wobei die Ursache noch ermittelt wird. Am Haus entstand - abgesehen von der Brandwohnung - kein weiterer Schaden. Auch weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. © dpa-infocom, dpa:231130-99-127453/4

(dpa)