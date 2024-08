Vom Flughafen Leipzig/Halle Ein Straftäter aus Rheinland-Pfalz im Abschiebeflug

Auf dem ersten Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban hat sich auch ein afghanischer Straftäter aus Rheinland-Pfalz befunden. „Wer einen Anspruch auf Schutz hat, wird in Rheinland-Pfalz Hilfe finden, wer aber schwere Straftaten begeht, für den haben wir keinen Platz in unserer Gesellschaft“, erklärte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz.