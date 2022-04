3. Liga : „Ein Statement“: Kaiserslautern stürmt Richtung Aufstieg

Kaiserslautern Nach dem 5:1 gegen Duisburg kann Kaiserslautern weiter von einer Rückkehr in die 2. Bundesliga träumen. Stürmer Boyd überragt, die Mannschaft funktioniert. Trainer Antwerpen ist nach dem furiosen Nachmittag zufrieden.

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen fand nach der Machtdemonstration seines Teams klare Worte. „Das war ein Statement der Mannschaft, in welche Richtung das gehen soll“, sagte der Chefcoach nach dem 5:1-Erfolg über den MSV Duisburg, mit dem die von Dreifach-Torschütze Terrence Boyd angeführten Pfälzer Platz zwei in der 3. Fußball-Liga verteidigten und damit ihre Aufstiegsambitionen untermauerten.

Antwerpen hatte damit in einem Satz zusammengefasst, was die Lauterer zuvor vor 28.105 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion gezeigt hatten: Nämlich eine überragende Leistung, mit der die Gäste aus Duisburg im zweiten Durchgang mächtig überfordert waren. In dieser Form dürfte an Kaiserslautern in Sachen Zweitliga-Rückkehr kein Weg vorbei führen.