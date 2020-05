Die berühmteste gläserne Aussichtsplattform schwebt über dem Grand Canyon. Von solch einer Konstruktion soll man bald auch die Aussicht ins Moseltal genießen können.

Die Unterstützung der Verbandsgemeinde wäre dem Ortsbürgermeister damit schon mal gewiss. Aber wie kam der Ortsbürgermeister auf diese außergewöhnliche Idee? „Ich stand da am Monzeler Kätzchen und dachte: ‚Leck mich am Brett, so ein Steg da vorne raus über den Bleinslay-Felsen, das wäre eine Attraktion, wie es keine zweite in der Region gibt.’“ Aber Osann-Monzel als Weindorf über dem Moseltal, davon ist der Ortsbürgermeister überzeugt, könne das machen. Der Marketing-Slogan der Gemeinde, Weindorf mit Weitblick, lege das nahe. 80 Meter über der Mosel in der Weinlage Monzeler Kätzchen solle das Bauwerk entstehen, erklärt Kohnz. Moselsteig und Mosel-Camino führten direkt an diesem Aussichtspunkt am Monzeler Kätzchen vorbei. Welche Aussicht bietet sich dem Betrachter denn von dort aus? „Man sieht die Burg von Bernkastel-Kues, bis nach Lieser und in der anderen Richtung den Wintricher Herrgott.“