Aktivitäten auch im Saarland : Bundesanwaltschaft klagt PKK-Funktionär an

Bundesanwaltschaft klagt PKK-Funktionär an

Karlsruhe/Koblenz Ein mutmaßlicher Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der auch im Saarland aktiv gewesen sein soll, muss sich voraussichtlich bald in Koblenz vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat vor dem Oberlandesgericht Anklage erhoben.

Ein Mann, der Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gewesen sein soll, muss sich voraussichtlich bald in Koblenz vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhob nach Angaben vom Dienstag vor dem Oberlandesgericht Anklage gegen den türkischen Staatsangehörigen. Er soll spätestens von Ende Juni 2017 bis Juni 2019 als hauptamtlicher PKK-Kader für sogenannte PKK-Gebiete vor allem in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zuständig gewesen sein.