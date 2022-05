Parteien : Ein Jahr zweite Ampel: Gegensätzliche Bewertungen

Mainz Die Flutkatastrophe hat die Regierungsarbeit entscheidend geprägt. Darin sind sich Regierung und Opposition einig. Ansonsten klafft die Beurteilung zum 18. Mai weit auseinander.

Unterschiedlicher könnten die Noten für ein Jahr Regierungsarbeit in Rheinland-Pfalz kaum ausfallen: Die Landesregierung bezeichnete das eigene Wirken am Dienstag als kraftvoll, die größte Oppositionspartei CDU als mutlos. Am 18. Mai 2021 wurde die neue Regierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag vereidigt, die zweite Wahlperiode für das Ampelbündnis der SPD mit Grünen und FDP dauert noch vier weitere Jahre.