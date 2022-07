Deutsche Wetterdienst : Ein Jahr Flutkatastrophe: DWD ändert Warnsystem

Offenbach/Mainz Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aus der Flutkatastrophe vom 14. Juli vergangenen Jahres Konsequenzen gezogen und ändert sein Warnsystem. „Die frühzeitigen und zutreffenden Warnungen des DWD wurden damals noch nicht optimal genutzt.

Deshalb passen wir unser Warnsystem an“, kündigte das für die Wettervorhersage zuständige DWD-Vorstandsmitglied, Renate Hagedorn, laut Mitteilung am Dienstag in Offenbach an.