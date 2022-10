Bundesliga : „Ein gebrauchter Tag“: Köln erlebt 0:5-Debakel in Mainz

„Ein gebrauchter Tag“: Köln erlebt 0:5-Debakel in Mainz

Frankfurt/Main Der 1. FC Köln verliert bei dem im heimischen Stadion zuvor noch sieglosen FSV Mainz 05 - und zwar mit 0:5. Die Kölner Fans feiern ihre Profis dennoch mit minutenlangen Gesängen.

Die Fans des 1. FC Köln feierten ihre emotionslos vor der Tribüne aufmarschierten Fußball-Profis wie Sieger. Dabei hatten sie im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 eine herbe 0:5 (0:3)-Pleite kassiert und einen „Freitagabend zum Vergessen“ erlebt, wie der Titel auf der Homepage für den Spielbericht lautete. „Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Man muss klarer in den Aktionen und der Verteidigung sein“, kritisierte Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart und ärgerte sich besonders darüber, erneut in Rückstand geraten zu sein: In elf Spielen ist das nun schon das neunte Mal gewesen.