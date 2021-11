Ein fragwürdiger Elfmeter reicht: FCK bleibt oben dran

Kaiserslautern Viele Ausfälle und ein bisschen Spielglück: Mit einem couragierten Auftritt belohnt sich der 1. FC Kaiserslautern vor eigenem Publikum. Trainer Antwerpen ist entsprechend stolz auf seine Mannschaft.

In der prekären personellen Situation nahm Kaiserslautern Cheftrainer Marco Antwerpen die günstigen Umstände wohlwollend mit. „Beim Elfmeter hatten wir das Spielglück auf unserer Seite. Das nehmen wir heute aber gerne an“, sagte Antwerpen nach dem umkämpften 1:0-Heimsieg der Pfälzer gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag. Vor der Partie gegen die Hessen hatte der FCK einen Corona-Ausbruch und eine Grippewelle im Kader zu beklagen, doch mit viel Moral und einem Schuss Glück reichte es doch für die wichtigen Punkte zum Anschluss an die Tabellenspitze.