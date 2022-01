Hermeskeil : Besonderes Geschenk unterm Christbaum

Hermeskeil Seit über einem Jahrzehnt bietet das Gymnasium Hermeskeil seinen Schülerinnen und Schülern an, das französische Diplôme d’Etudes en langue française (DELF-Diplom) abzulegen. Auch im vergangenen Jahr wurde dieses Angebot von 22 Französischlernenden angenommen und souverän gemeistert.

Im Juni 2021 zeigten alle teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ihr Können in den vier Teilbereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachproduktion und Schreibproduktion. Im Dezember bekamen sie hierfür die DELF-Diplome aus Paris. Über das Diplom freuen sich Marie Bruckert, Helena Großmann, Max Hoffmann, Josefine Israel, Luis Jost, Svea Kronewirth, Maya Reuter, Dennis Röder, Julia Rosar, Emma Schmidt, Leonhard Schunk, Felix Serwe, Lukas Serwe, Lea Stuhlträger und Alissa Wagner – sie legten ihr DELF des Niveaus A1 in der siebten Klasse ab. Svea Kronewirth erzielte das beste Ergebnis in dieser Gruppe.