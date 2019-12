Eilantrag gegen Fällen von Bäumen an maroder Hochstraße Süd

Rote Netze sind an der Unterseite der Hochstraße Süd angebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Neustadt Neue Hürde für den von der Stadt Ludwigshafen angestrebten schnellen Abriss der maroden Hochstraße Süd: Beim Verwaltungsgericht Neustadt ist ein zweiter Eilantrag gegen die geplante Fällung von Bäumen nahe der Verkehrsverbindung eingegangen.

Absender sei der Bund für Naturschutz und Umwelt (BUND), Verband Rheinland-Pfalz, sagte eine Justizsprecherin am Mittwoch. Ein erster Antrag gegen das Fällen von 14 Platanen war von der Ludwigshafener Stadtratsfraktion „Grüne und Piraten“ am Sonntag eingereicht worden.

Die wichtige Verkehrsachse der Region war Ende August wegen Rissen in der Konstruktion gesperrt worden. Ende November wurden an einem Teilstück - der wegen ihrer Pfeilerform sogenannten Pilzhochstraße - die Sperrungen ausgeweitet. Seitdem darf auch unter der Straße kein Verkehr rollen, auch ÖPNV-Linien mussten unterbrochen werden. In der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gesagt, sie hoffe auf einen Abriss bis spätestens Mitte 2020.