Umwelt Eigenes Kataster soll Schutz der Moore verbessern

In einem Kataster soll der Zustand der Moore in Rheinland-Pfalz zentral erfasst und für den Schutz der wichtigen Feuchtgebiete besser nutzbar gemacht werden. Das Kataster werde eine wichtige Planungsgrundlage und einen Überblick zum Zustand der Moore geben und könne aufzeigen, wo etwas getan werden müsse, teilte das Umweltministerium in Mainz am Freitag und damit am Internationalen Tag der Feuchtgebiete am 2. Februar mit.