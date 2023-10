Gondorf Eifelpark Gondorf nach Brand mit hohem Schaden geöffnet

Am Freitagnachmittag hatte die Eventhalle „Sterndl Alm“ nach Angaben der Polizei in Vollbrand gestanden. Demnach entstand ein Schaden von mehr als eine halbe Million Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes war auch am Samstag weiter unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen laufen.