Corona-Virus : Drive-In-Test für Corona-Verdachtsfälle

Um Krankenhäuser und Arztpraxen zu entlasten, richtet der Eifelkreis eine so genannte Corona-Sichtungsstelle in Bitburg ein. Dort werden Menschen, die sich sorgen, eventuell infiziert zu sein, beraten – und gegebenenfalls auch gleich getestet. Und das ab Dienstag, 17. März.

(de) Die Container stehen. Zelte auch. Auf dem Parkplatz am Alten Gymnasium in Bitburg weht die Fahne des Deutschen Roten Kreuzes. Hier, wo für gewöhnlich um diese Jahreszeit die Aussteller anfangen, ihre Stände im Handwerkerzelt für den Beda-Markt aufzubauen, richten nun die Helfer der Katastrophenschutzgemeinschaft des Eifelkreises eine so genannte Sichtungsstelle für Corona-Verdachtsfälle ein, die ab Dienstag geöffnet ist.

„Wir müssen die Arztpraxen und die Krankenhäuser entlasten“, sagt Landrat Joachim Streit. Vor diesem Hintergrund haben die Kreistagsfraktionen am Wochenende beschlossen, eine Sichtungsstelle des Gesundheitsamtes einzurichten. Kaum entschieden, schon geht es am Montag los. Vor Ort hieven Feuerwehrleute Zäune und Container an Ort und Stelle. „So was hier geht in kürzester Zeit nur, wenn alle zusammenhalten und mitanpacken“, sagt Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch.