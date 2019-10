Eifel-Literatur-Festival wird kleiner: 2020 nur eine Lesung

Prüm 25 Jahre nach seiner Gründung steht das Eifel-Literatur-Festival vor einer Zäsur: Die Reihe werde es künftig nur noch im Kleinformat geben, sagte Gründer und Festivalchef Josef Zierden (65) in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Für den Übergang sei 2020 nur eine Lesung geplant, 2021 werde es das Festival in kleiner Form geben: „Ich denke an zehn minus x Veranstaltungen“.

Grund für die Veränderung ist, dass Zierden sich auch aus gesundheitlichen Gründen nach und nach aus der Organisation des Festivals zurückziehen will. Der pensionierte Lehrer hat die Reihe ehrenamtlich organisiert. 2021 sei eine Nachfolgerin mit an Bord. Bei dem Eifel-Literatur-Festival-„Extra“ gebe es 2020 am 8. Mai eine Lesung mit dem Thriller-Autor Sebastian Fitzek („Das Geschenk“) in Wittlich. Der Vorverkauf startet am 4. November.