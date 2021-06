Eichenprozessionsspinner: Rastplätze stark betroffen

Eichenprozessionsspinner in ihrem Nest auf einem Baum. Foto: Lisa Ducret/dpa/Archivbild

Neunkirchen Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) im Saarland hat vor Eichenprozessionsspinnern gewarnt. Besonders an Parkplätzen und Rastanlagen seien die Tiere aktuell zu finden, teilte der LfS am Montag in Neunkirchen mit.