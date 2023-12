Wetter Eher tristes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach · Nebel, Wolken, aber weitestgehend trocken: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen mit eher tristem Wetter rechnen. Der Sonntag werde anfangs nebelig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mit.

16.12.2023 , 11:34 Uhr

Nebel und Schneeschmelze bestimmen das Wetter. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Später werde es dann wolkig bis stark bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen fünf bis neun Grad. Auch am Montag könne es gebietsweise zunächst Nebel geben. Nach Auflösung werde es heiter bis wolkig, in der Eifel aber stark bewölkt. Die Temperaturen steigen maximal auf acht Grad. Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge stark bewölkt. Im Norden könne auch leichter Regen einsetzen. Die Höchsttemperatur liege zwischen drei und fünf Grad, entlang des Rheins könne es etwas wärmer werden. © dpa-infocom, dpa:231216-99-318504/2

(dpa)