Ehepaar wegen illegalen Marktplatzes im Netz angeklagt

Koblenz/Oldenburg Ein australisches Paar soll auf seiner Reise durch Europa einen der weltweit größten illegalen Handelsplätze im Internet betrieben haben. Nun droht ihm ein Prozess in Trier.

Der illegale Marktplatz soll laut Brauer im Juni 2019 im sogenannten Cyberbunker in Traben-Trarbach an der Mosel gestartet worden sein. In dem alten Bunker soll eine Bande schon vorher jahrelang ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Darknet betrieben haben. Im September 2019 hoben Hunderte Polizisten den unterirdischen Cyberbunker aus. Schon seit längerem läuft in Trier ein Prozess gegen acht mutmaßliche Betreiber. Im Fall von „DarkMarket“ beschlagnahmten Ermittler schließlich mehr als 20 Server in Moldawien und in der Ukraine. Laut Brauer sollen die Daten von „DarkMarket“ nach der Abschaltung des Cyberbunkers dorthin verlagert worden sein.

Die beiden Angeschuldigten wurden nach den Angaben nacheinander an zwei Tagen im Januar 2021 nach ihrer Einreise aus Dänemark festgenommen und sitzen in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft. Sie schwiegen vorerst zu den Vorwürfen. Die Anklage ist beim Landgericht Trier erhoben worden, weil in dessen Bezirk in einem Eifeldorf einer der maßgeblichen Verkäufer von „DarkMarket“ gewohnt haben soll. Auch er sitzt nach Brauers Worten in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft.