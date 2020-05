Ehepaar tot in Kaiserslautern gefunden

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kaiserslautern In einem Wohnhaus in Kaiserslautern sind der Polizei zufolge zwei Menschen tot gefunden worden. Eine Angehörige habe das Ehepaar am Mittwochabend entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit.

