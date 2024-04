Landau Ehepaar nach Tod von Tochter vor Gericht

Am ersten Prozesstag in Saal 309 waren auf einem Bildschirm mehrere Fotos des Zimmers der Tochter und auch von der Auffindesituation des Leichnams zu sehen. In dem kleinen, schlicht eingerichteten Raum im ersten Stock lag die Tote in Rückenlage auf dem Bett. Unter anderem wurden ältere Blutergüsse an Armen und Beinen festgestellt - möglicherweise von festen Handgriffen, wie der Sachverständige meinte. Ein Bruder des Angeklagten sowie eine weitere Tochter, die beide als Zeugen geladen waren, wollten am Montag nicht aussagen.