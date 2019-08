Ehepaar bei Angriff in Haus schwer verletzt

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht vor Aktenbergen. Foto: Britta Pedersen/Archiv.

Diez Ein Ehepaar ist in der Nacht zum Montag in seinem Haus in der Verbandsgemeinde Diez angegriffen und schwer verletzt worden. Dabei sei auch „ein gefährlicher Gegenstand zum Einsatz gekommen“, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa