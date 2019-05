Ehemaliger Mitarbeiter des LBM wegen Untreue verurteilt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archivbild.

Trier Wegen Untreue ist ein früherer Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Dienstag vom Landgericht Trier zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden.

Der 50-Jährige war laut Gericht beim LBM in der Außenstelle Trier für die Genehmigung von Spezial-Fahrzeugen wie Schwertransportern plus der Festsetzung anfallender Gebühren zuständig. Seine Frau betrieb eine „Serviceagentur“, die sich für Kunden um diese Ausnahmegenehmigungen kümmerte. In 149 Fällen hatte der Mann die Gebühren niedriger angesetzt, als seine Frau dann über ihre Firma von den Auftraggebern verlangte.