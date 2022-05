Personen : Ehemaliger Manager des Unternehmerverbands gestorben

Mainz Der ehemalige Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), Werner Simon, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Das teilte der Verband am Montag in Mainz mit.

Der LVU würdigte Simons „langjähriges engagiertes Wirken“. Ein besonderes Anliegen sei ihm der Dialog zwischen Kirchen und Wirtschaft gewesen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte Simon einen Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. „Mit seinem gesellschaftspolitischen Engagement bleibt er ein Vorbild.“ Der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf sagte, Simon habe sich „unermüdlich für die Belange der rheinland-pfälzischen Wirtschaft eingesetzt“.

(dpa)