Ehemaliger Lautern-Torhüter Ronnie Hellström schwer erkrankt

Stockholm Kaiserslauterns langjähriger Torwart Ronnie Hellström ist laut eines schwedischen Medienberichts nach eigenen Angaben unheilbar an Krebs erkrankt. Die ersten Symptome seien vor knapp einem Jahr aufgetreten.

„Ich hatte Schwierigkeiten, zu schlucken und die Nahrung bei mir zu behalten“, sagte der 72-Jährige der schwedischen Boulevardzeitung „Expressen“ am Donnerstag. „Im Nachhinein hat man verstanden, dass das wegen des Krebs war.“ Er begegne nun einem Tag nach dem anderen und einer Behandlung nach der nächsten.

Ein bösartiger Tumor blockiere die Speiseröhre des früheren Nationalspielers und erschwere ihm das Essen, berichtete die Zeitung. Zudem mache der Torwart-Legende ein Blutgerinnsel in der Lunge zu schaffen, die Entzündung in einer Darmtasche habe ihm beinahe das Leben gekostet. Bereits seit längerem hatte der frühere Fußballer verschiedene Veranstaltungen absagen müssen. Grund dafür sei ein unheilbarer Tumor in der Speiseröhre, sagte Hellström der Zeitung.