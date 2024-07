Zirkustiere Ehemalige Zirkuslöwin Manuschka vorübergehend in der Pfalz

In den ersten Tagen sei Manuschka zur Eingewöhnung in einem Innengehege betreut worden, um sich an die neue Umgebung und das Tierpfleger-Team zu gewöhnen. „Am Dienstag wurde sie erstmals auf die 850 Quadratmeter große Außenanlage entlassen“, erklärte die stellvertretende Betriebsleiterin. In den nächsten Monaten soll ein Ärzteteam die Löwin einem eingehenden Gesundheitscheck unterziehen.