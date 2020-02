Ehefrau mit Kopfschüssen getötet: Urteil erwartet

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Frankenthal Vor dem Landgericht in Frankenthal wird am heute das Urteil gegen einen 69 Jahre alten Angeklagten aus Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im März 2019 seine Ehefrau mit Pistolenschüssen in den Kopf getötet zu haben.



Die 66-Jährige habe ihm zuvor ihre Trennungsabsicht offengelegt. Der Angeklagte hatte im Ermittlungsverfahren angegeben, im Affekt gehandelt zu haben.