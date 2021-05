Egal ob TV oder Spielfeld: Mainz will Klassenerhalt feiern

Mainz Mainz 05 geht mit einem Polster von fünf Punkten auf den Relegationsplatz in die letzten zwei Saisonpartien. Mit Rechenspielchen will sich Trainer Svensson aber nicht beschäftigen.

Feiert der FSV Mainz 05 die Rettung vor dem Abstieg vor dem Fernseher oder auf dem Platz - oder müssen die Rheinhessen weiter zittern? Vor dem Heimspiel gegen Pokalsieger Borussia Dortmund am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist alles möglich. Trainer Bo Svensson will sich mit den verschiedenen Szenarien daher gar nicht groß beschäftigen, sondern den Fokus lieber auf die Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) lenken. „Uns erwartet eine hohe Hürde gegen eine Mannschaft, für die es um viel geht“, sagte der Däne am Freitag.