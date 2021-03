Grenznahes Atomkraftwerk : EdF investiert 200 Millionen Euro in Kernkraftwerk Cattenom

Cattenom Im grenznahen lothringischen Kernkraftwerk wird Block 3 zurzeit generalüberholt. Dadurch erhöht sich die Sicherheit der Anlage, doch es hat auch weitere Konsequenzen.

Alle zehn Jahre steht die große Prüfung an. Läuft alles gut, heißt es am Ende: grünes Licht für weitere zehn Jahre. Der aktuelle Prüfling ist tonnenschwer und steht unweit der saarländischen Grenze. Der Block 3 im lothringischen Atomkraftwerk Cattenom wird zurzeit generell überholt. Einige Details zu dieser Baustelle der Superlative teilte die Werk-Leitung am Dienstag mit. Rund 3000 Mitarbeiter sind daran beteiligt, insgesamt investiert Betreiber EdF 200 Millionen Euro in den drittältesten Reaktor Cattenoms.