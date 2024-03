Wasserversorgung Eder warnt vor Auswirkungen des Klimawandels

Trotz feuchter Böden und höherer Grundwasserstände nach dem regenreichen Winter warnt Umweltschutzministerin Katrin Eder vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung in Rheinland-Pfalz. „Der Klimawandel wirkt sich massiv auf unsere Gewässer und unsere Wasserversorgung aus“, mahnte die Grünen-Politikerin am Freitag anlässlich des Weltwassertags in Mainz. „Wasser wird auch hier immer mehr zum knappen Gut.“