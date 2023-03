Ludwigshafen Eder: Pakt „kraftvolles Bekenntnis“ für Klimaschutz

Als Beispiel nannte Ludwigshafens Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt am Freitag bei einem Treffen mit Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) die Diskussion über das Heizen von Häusern. „Wir haben das doch diese Woche erlebt: Viele fragen sich, was wollen zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz mit ihren Heizungsplänen erreichen? Da fehlt Information - die können wir dank des Klimapakts an die Hausbesitzer weitergeben.“