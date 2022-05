Klimaschutzministerin : Eder: Mehr Geld vom Bund für langfristige ÖPNV-Aufwertung

Mainz Nach der Entscheidung zum 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen hat Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) eine ausreichende Finanzierung des Bundes für einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gefordert.

Die 9-Euro-Tickets seien zwar ein wichtiges Angebot und eine echte Entlastung - aber „damit die Mobilitätswende gelingen und wir unsere Klimaziele erreichen können, muss der Bund seinen finanziellen Verpflichtungen endlich nachkommen“, sagte Eder am Freitag in Mainz. Sie ist in der rheinland-pfälzischen Landesregierung für den öffentlichen Nahverkehr zuständig.