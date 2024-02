Umweltpolitik Eder: Luftschadstoffwerte auf niedrigem Stand

Die Luftschadstoffwerte in Rheinland-Pfalz sind 2023 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Messungen gesunken. Das zeige die Auswertung der Jahresmittelwerte an den landesweiten Luftmessstationen, teilte das Umweltministerium am Freitag in Mainz mit. Einzige Ausnahme sei Ozon. Die Belastungen durch Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstäube, die die größten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hätten, seien dagegen besonders zurückgegangen.