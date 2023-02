Umweltministerin : Eder lehnt schnelle Planung bei Autobahn ab

Mainz Bundesverkehrsminister Wissing will mehr Tempo bei Straßenprojekten. Widerstand dagegen regt sich nicht nur beim grünen Koalitionspartner in Berlin. Sie habe eine besondere Verantwortung für Naturschutzgebiete, sagt die Mainzer Umweltministerin.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will erreichen, dass der Neubau und Ausbau bestehender Straßen wie der Ausbau erneuerbarer Energien als überragendes öffentliches Interesse eingestuft wird, um Planungsverfahren zu beschleunigen. Dies wird von den Grünen in der Berliner Ampel-Koalition abgelehnt.

Eder wies auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung hin, sich in einem Dialogprozess über die Prioritäten bei der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 zu verständigen. „Jetzt reden wir über das Gegenteil, dass wir die Planung solch kritischer Projekte wie den Ausbau der A643 beschleunigen, anstatt sie zu überprüfen und in Frage zu stellen.“ Die Erhaltung von Brücken stehe außer Frage. Aber die Klimaziele im Verkehr ließen sich nur durch einen Ausbau des Schienenverkehrs erreichen. Gerade in Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet gebe es große Chancen dafür.

Der Mainzer Sand erfüllt als Natura-2000-Gebiet nach den Maßgaben der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) die höchsten europäischen Schutzkategorien. Gleich am Autobahnrand beginnt ein einzigartiges Sanddünengebiet mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten wie dem Wiedehopf oder dem Roten Waldvögelein - diese seltene Orchideenart hat dort ihr größtes Verbreitungsgebiet in Rheinland-Pfalz. Die gelb blühende Sand-Lotwurz ist vom Aussterben bedroht und hat im Mainzer Sand ihren einzigen isolierten Standort in Deutschland. „Das Thema Artensterben darf in der Diskussion nicht immer hinten runterfallen“, fordert Eder.