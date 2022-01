Eder: Klimaneutrale Landesverwaltung ist „sehr ambitioniert“

Mainz Die Landesverwaltung soll 2030 klimaneutral sein. Den Ausgangspunkt für dieses ehrgeizige Ziel hat Ministerin Eder mit Hilfe einer Studie vorgelegt. „Die Zahlen zeigen die Größe der Aufgabe.“

Das Ziel einer klimaneutralen Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz bis 2030 ist einer Studie zufolge kaum zu erreichen. Nach der von der Unternehmensberatung FutureCamp Climate aus München vorgelegten „Startbilanz“ liegt der jährliche CO2-Ausstoß der Landesverwaltung bei rund 226.000 Tonnen und lässt sich ohne Kompensationen bis 2030 nur auf etwa 137.000 Tonnen, aber nicht auf null reduzieren. Klimaschutzministerin Katrin Eder sprach am Montag in Mainz von einem „riesigen, sehr ambitionierten Ziel“, auch wenn sich die Klimaschutzaktivitäten der vergangenen drei Jahre noch nicht in der Bilanz auf der Basis von 2018 niederschlügen.