Tiere Eder: Biberzentrum hilft bei Fragen über den scheuen Nager

Rheinland-Pfalz siedelt keine Biber aktiv an, weil dies bereits Nachbarregionen wie das Saarland tun und die Tiere einwandern. Der Bestand sei so in den vergangenen Jahren auf derzeit mehr als 1000 Tiere im Bundesland gewachsen, sagte Stefanie Venske vom Biberzentrum bei dem Treffen mit Eder. Vorkommen seien etwa im Hunsrück, der Eifel und in der Pfalz. „Mensch und Biber brauchen ein Management.“